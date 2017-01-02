〈南部〉5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
2017-01-02
前年逾200人併發重症過世
〔記者洪定宏／高雄報導〕二○一五年本土登革熱肆虐台南、高雄及屏東，逾二百人併發重症過世，民眾談「蚊」色變，經過一年防治控管，二○一六年五月一日入夏至今高雄只確診兩例。
高雄市衛生局長黃志中表示，中央約從二○○一年起管控登革熱病例數，至二○一五年，高雄、台南、屏東輪流當「爐主」，也就是最多確診病例數一直都在南台灣的縣市。
但二○一六年五月一日入夏至今，高雄及台南僅兩例、屏東一例，台北市三例為全國最多，此一統計數據顯示南台灣各縣市防治控管有成效。
黃志中分析高雄防治策略，首先是環保局調派溝渠車針對有病媒蚊的「陽性」水溝，抽吸淤泥、去除溝壁蟲卵後，以低劑量有機磷消毒，讓病媒蚊無法在水溝內滋長，此法於二○一五年十月起陸續試辦，二○一六年全面實施。
再者是民政局動員區公所及社區人力，針對熱區及熱點徹底管控，清除孳生源；衛生局再逐步製作「防疫人文地理地圖」，縮小管控熱點，依其改變的特性追蹤修正。
第三是境外阻絕，在機場與港口針對入境的外勞、漁工進行快篩，有四十三人被發現染病，另有十六人發燒後送醫隔離，不讓疫情進入社區，也阻斷境外茲卡病毒擴散。
第四是經發局市場管理處全面管控老舊及廢棄市場，積極清除孳生源，這也是菜市場群聚感染不再發生的重要原因；第五是校園管控，教育局經常突襲檢查各學校，促使師生落實清除孳生源工作。
黃志中強調，有效防治登革熱就是防堵茲卡入侵的基礎，需要跨局處合作及民眾落實清除孳生源，今年還要繼續加油、努力。
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