〈南部〉大白菜3顆50元 老農路旁叫賣

2017-01-02

〔記者葉永騫／萬丹報導〕菜價近期大跌，七十六歲的萬丹鄉李姓老農民昨天載了一推車的大白菜到萬丹紅豆節外圍販售，生意不好賣不到半車，老農民說，菜價預估再創新低，再不賣不出去就只能做肥料了。

菜價因為近來產量過多價格大幅滑落，市面上高麗菜、大白菜三顆只賣五十元，一顆還不到一罐可樂的價格，由於這兩天萬丹公園舉辦紅豆牛奶節，李姓老農民昨天用老機車拉了一台推車的大白菜在路旁販賣，雖然活動吸引了大批人潮，購買大白菜的人相當稀少，所幸網友幫忙才賣掉。

李姓老農民說，現在賣的價格根本不敷成本，因為市場價格差，大盤也不願意收購，他只好自己載出來賣，一整車大概可以賣一千餘元，他種了一分多的大白菜，這次如果賣不出去的就只能全部當成田中的肥料了，希望政府即早協助農民產銷及儲存，減少損失。