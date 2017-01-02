〈南部〉蘭嶼最早日出 縱谷熱氣球迎天光
2017-01-02
三仙台迎曙光 再度落空
〔記者黃明堂、陳賢義／台東報導〕台東縣昨天多地瘋迎元旦曙光、天光、日出，縱谷首辦搭配熱氣球迎天光，三仙台海岸也有數千民眾迎曙光，「照例落空」。不過，太麻里迎曙光打破十六年連摃紀錄，蘭嶼及綠島都也都見曙光及日出。
氣象預報曙光六點卅分落在三仙台，七千名遊客摸黑湧入，週邊道路停車將近兩公里，在攝氏廿度的溫度下，不冷不熱，大家興奮等待曙光。
清晨四點開始系列表演，來自台北的無雙樂團的女藝人人帶來溫柔又熱情的表演，在比西里岸pawpaw鼓樂團鼓動人心，又有三太子及都歷部落耆老為大家祈福。
東管處長林信任說，上次三仙台見到曙光是在二○○五年，但昨天雲層太厚，曙光仍躲起來。東管處隨後與台灣環境資訊協會合作辦理淨灘，一起在三仙台淨灘，用行動守護美好環境。
花東縱谷國家風景區管理處昨與台東縣政府、鹿野鄉公所首辦「二○一七縱谷天光嘉年華」活動，除了熱氣球光雕秀，還安排台東飛行傘協會演出，及中華特技風箏推廣協會巨型風箏特技表演、ASA樂團及莎莎帶來Live Music搖滾樂曲，從清晨一直到下午，上千遊客共同祈福迎新年。
今年台灣最早的日出是六點卅三分在蘭嶼東清灣現身，在這時間之前，稀薄的雲層間顯露泛黃光，隨後日出清晰可見。蘭嶼警方也拍下美麗畫面，綠島小長城也有美麗的日出景象，兩座島嶼的美景，駐地警方都拍下分享給無法進島的民眾觀賞。
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