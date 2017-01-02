| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福

2017-01-02

建和部落搭建 5層樓高鞦韆

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市卑南族建和部落昨天舉辦傳統的鞦韆祭，巨竹搭建五層樓高的超大鞦韆，族人輪流高盪，接受祖靈的祝福，也開放一般民眾試膽，一樣接受卑南族祖靈賜福。

卑南族八社十部落昨天各自舉辦不同內容的年祭，鞦韆祭則是建和部落特色，族人從深山採來四根巨竹，盪繩及坐籃都取自野藤，搭高起來不僅要穩固，還得耐重力，自古傳承的造鞦韆技術，顯得相當重要，啟用前由祭司祝禱，鞦韆頂端還繫上祖靈草編，保佑人人平安。

族人圍聚鞦韆架，牽手繞圈吟唱古調，隨後由族人坐上鞦韆架，由兩位勇士拉繩擺盪，多數人選擇小盪體驗，也有人膽大挑戰，來回擺盪，盪的愈高，表示受到祖靈的祝福愈多，比起來，從小盪到大的老人家的膽量完全不輸年輕人。

日治時代開始 年祭主力活動

據耆老表示，鞦韆祭源自日治時代，部落居民務農，父母帶著子女前往耕地，一邊耕作、一邊就近照護，閒暇時，族人在空地上設置了鞦韆架，供孩子們玩耍遊樂使用，久而久之，衍生成建和部落年祭的主力活動。

廣告
  • 建和部落卑南族人元旦盪鞦韆。（記者黃明堂攝）

    建和部落卑南族人元旦盪鞦韆。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《2017前瞻之二》衛武營藝文中心 假日亮燈

亞洲最大衛武營國家藝術文化中心新建工程，力拚今年10月試營運；籌備處宣布，元旦起全面開放景觀園區，並由維也納新年音樂會打頭陣，且每逢假日點亮…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈南部〉卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.