〈南部〉卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福

2017-01-02

建和部落搭建 5層樓高鞦韆

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市卑南族建和部落昨天舉辦傳統的鞦韆祭，巨竹搭建五層樓高的超大鞦韆，族人輪流高盪，接受祖靈的祝福，也開放一般民眾試膽，一樣接受卑南族祖靈賜福。

卑南族八社十部落昨天各自舉辦不同內容的年祭，鞦韆祭則是建和部落特色，族人從深山採來四根巨竹，盪繩及坐籃都取自野藤，搭高起來不僅要穩固，還得耐重力，自古傳承的造鞦韆技術，顯得相當重要，啟用前由祭司祝禱，鞦韆頂端還繫上祖靈草編，保佑人人平安。

族人圍聚鞦韆架，牽手繞圈吟唱古調，隨後由族人坐上鞦韆架，由兩位勇士拉繩擺盪，多數人選擇小盪體驗，也有人膽大挑戰，來回擺盪，盪的愈高，表示受到祖靈的祝福愈多，比起來，從小盪到大的老人家的膽量完全不輸年輕人。

日治時代開始 年祭主力活動

據耆老表示，鞦韆祭源自日治時代，部落居民務農，父母帶著子女前往耕地，一邊耕作、一邊就近照護，閒暇時，族人在空地上設置了鞦韆架，供孩子們玩耍遊樂使用，久而久之，衍生成建和部落年祭的主力活動。