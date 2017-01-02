〈南部〉4年來第3次 迎曙光遊客掉落龍磐岩縫

2017-01-02

跨越草原捷徑 女踩空出意外

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁龍磐公園昨天出現十五年來久違的本島第一道曙光，迎曙光行程結束後，一名二十二歲台中陳姓女子開心回程，因對當地路況不熟，意外跌進深達十四公尺的岩縫，所幸女子僅受輕傷，這已經是四年內第三度迎曙光「掉進洞」意外。

這起意外發生在昨天清晨七點，上萬遊客滿足目睹十五年來首次出現的元旦曙光後，從龍磐公園前端往回行走，來自台中的陳姓女子及友人，為了能儘快回到接駁車乘車處，隨著一群遊客避開壅塞的主要道路，選擇跨越草原的捷徑，沒想到踩空掉落岩縫中。

墾丁警消人員據報到達現場，由於「救援墜洞經驗豐富」，不到二十分鐘就將陳姓女救上地面，初步檢視僅手腳擦傷。

墾管處不封閉 籲走正常道路

墾管處指出，龍磐公園內共計有兩百個以上的岩縫，都不在人行步道上，入口處也有告示說明「小心斷崖、裂溝」，可能天色昏暗遊客沒有注意而發生意外；由於岩縫屬於當地的自然景觀特色，不考慮封閉或以硬體隔離，呼籲遊客到訪時遵照指示在正常道路行走，勿走捷徑以免發生危險。

豐富的珊瑚礁洞穴，是龍磐知名自然景觀，但不易被發現的岩縫，自民國一百年迎曙光活動就有一名遊客誤入墜落；一○二年七月來自中國的遊客，也因違規跨越步道墜落五公尺深的岩洞。

民國一○三及一○四年迎曙光活動，也都有遊客墜落事件，昨天是近四年來第三次，而且巧合的都掉入同一個岩縫。