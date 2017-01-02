〈台北都會〉今年元旦寶寶 北市聯醫僅1名
2017-01-02
〔記者張議晨／台北報導〕昨天是新年首日，但元旦寶寶數卻比往年少；台北市立聯合醫院婦幼院區於昨凌晨迎接首位「元旦寶寶」，但直到晚間七時，仍未有產婦入院待產。婦幼院區婦產科主任林世基說，近三年台灣總生產數逐年下降，且今年元旦在農民曆上不屬特別日子，產婦對挑日子生產不再熱中，相較前年十一名、去年四名，今年元旦寶寶明顯變少。
育有一子的黃媽媽原本預產期是一月十一日，但昨日跨年完一點多，肚子開始出現陣痛，趕緊至聯醫婦幼院區待產，直到清晨四點多，終於順利產下二千九百八十克的健康男嬰。
她說，原本以為寶寶誕生的時間會提早，但沒想到剛好挑上元旦，「真的很意外」；至於元旦寶寶優點？她笑稱，「生日比較好記！」
聯合醫院五綜合院區一○四年誕生十一名元旦寶寶，一○五年減少至四名。今年截至昨晚七點，聯醫元旦寶寶僅黃小弟一位。
林世基分析，以往元旦生寶寶趨勢在近年有減少跡象，以剖腹產來說，預約在元旦生產的產婦也比往年來得減少，多數父母不會刻意挑時間生產，多選擇用自然方式，當作寶寶出生的良辰吉時；除非自然產時間拖太久，可能影響母嬰健康，才會考慮剖腹產。
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