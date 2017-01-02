〈台北都會〉世大運學校工程納考核 各校反彈
〔記者何世昌／台北報導〕市長柯文哲曾說「世大運辦不好就切腹自殺」，為求辦好世大運，世大運執委會邀請教育部一同檢討世大運各項進度，並決議建請將國、私立大學領取的世大運場館工程補助款，納入績效考核，且大學遴選新進總務人員時須將世大運議題列入甄選標準，藉此提高各校配合度；但學校認為很沒必要、不了解北市府用意。
據了解，世大運提供大專院校整修補助款，但輔仁大學中美堂選訂為排球練習場，遲至去年底才取得使照，導致工期延宕，引發世大運執委會不滿。
世大運執委會與教育部參事周瑞召開檢討會議，並決議「建請教育部將台北世大運相關補助款之執行績效列入各國私立大學學校及相關人員之績效考核」。此外，學校遴選總務人員時，要將世大運相關議題列入甄選標準，「以提升各大專院校之配合度」。
民進黨市議員王世堅酸，此舉無異用補助款「施壓」大專院校；國民黨市議員徐弘庭則表示，進度落後問題務必解決。
至於國立台灣師範大學總務長許和捷聞訊表示，「很沒必要」，因體育館整修工期短、且補助款佔比極低，他更不解三千萬元補助款如何影響全校績效？長庚大學總務長張文宏也說，校方積極配合整建，田徑場預計本月初完工，不明白此決議的用意。
工期延宕 輔大：不能以世大運優先
國立體育大學主秘李再立說，總務人員遴選與績效考核，校方早有相關辦法與機制，絕對秉持「公平公正原則為之」。輔仁大學則回應，「不能以世大運優先」，場地調度仍要考量師生權益，因此整修期程延宕；但強調校方總務單位、體育室已投入大量心血，若收到相關公文，會與世大運執委加強溝通。
世大運：若影響賽會 經費無法核銷
對此世大運副執行長、北市府副秘書長薛春光否認施壓，並稱，補助款屬「專款專用」，若學校無法如期完工進而影響賽會，屆時，經費不僅無法核銷，反倒要吐回全額補助。
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