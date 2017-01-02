〈台北都會〉北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高

2017-01-02

場面太嗨 開出3萬元罰單

〔記者張議晨／台北報導〕台北市跨年之夜從卅一日晚間七點「嗨」到昨日凌晨一點，台北市環保局稽查大隊統計，從跨年活動彩排到表演結束，總共接獲八十三件噪音檢舉案件，有八件超過噪音管制標準，稽查大隊依「噪音管制法」對跨年晚會承辦單位三立電視開罰十一萬一千元，其中最重一張罰單，則是於「伍佰」登場時，因場面太「嗨」，送出一張三萬元的罰單。

台北市環保局稽查大隊長陳沼舟指出，跨年晚會噪音自廿九日彩排開始陸續接獲民眾投訴，到活動結束一日凌晨一點，接獲八十三件檢舉，完成十三次活動擴音設施噪音量檢測，並告發八件，有五件是於晚會彩排時告發，另外三件則是於晚會當晚告發。

除了跨年晚會現場噪音超標外，不少民眾於晚會結束後，流連東區夜店「續攤」，也使得噪音稽查人員「疲於奔命」。扣除晚會噪音檢舉，稽查大隊在跨年夜就接獲四十五件擴音設施擾鄰檢舉案件。

陳沼舟表示，稽查隊在晚會結束後，於北市各區及多家夜店和松壽公園附近均接獲不少民眾檢舉。另外在香堤大道上，有五組街頭藝人使用擴音器，稽查人員到場後均要求對方改善，業者及民眾都有配合降音量，之後再無接獲檢舉。