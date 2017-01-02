〈台北都會〉北市跨年少39萬人 柯：這樣就好

2017-01-02

垃圾較去年少1.85公噸

〔記者鍾泓良、張議晨／台北報導〕二○一七跨年晚會比去年少了卅九萬人，根據環保局統計，跨年清運一般垃圾量約十．五公噸，較去年跨年減少一．八五公噸，垃圾減量十五％。市長柯文哲昨於「元旦萬步走，健康好采頭」受訪指出，今年很多市民都選擇到外圍的山上看煙火，他覺得順其自然就好，人數這樣就好，「真的一百萬，我反而會害怕。」

民眾：晚會卡司不如以往

台北捷運公司分析二○一六跨年為週四，有上下班人潮，今年則為連續假日，少了上下班人潮。但今年跨年卡司與往年相比「稍弱」，也有民眾認為是人潮不如以往的因素。以去年來說，由吳宗憲主持，卡司有蕭亞軒、潘瑋柏、謝金燕等巨星，並由張惠妹擔綱跨年壓軸。雖今年有A-lin、伍佰、玖壹壹撐場，但星度卻不如以往。

去年跨年北市產生十二．卅五公噸垃圾及五．八五公噸回收物，環保局原本預估今年天氣好，跨年人潮會增加，因此加派人力，動員八百卅一位清潔隊員及號召一千三百位學生義工宣導垃圾不落地，並於跨年晚會舞台周邊的垃圾回收站設置六十六處、二六四個垃圾桶。但人潮比往年少，晚會約於昨凌晨一時結束，不到二時清潔工作就已收尾階段，二時卅分前完成道路復舊。

回收分類 比去年多0.95噸

環保局指出，今年跨年較去年減少一．八五公噸垃圾，資源回收量則由去年五．八五公噸提升至今年的六．八公噸、增加○．九五公噸，「這是環保意識有效落實的成果」；柯文哲也表示，環保概念越來越深入人心。

柯說「來百萬 反而會怕」

跨年人數減少，北市府是否會改變跨年形式？柯文哲指出，台北一○一跨年煙火已舉世聞名，所以會繼續辦下去。他說，今年很多市民都選擇到外圍的山上看煙火，到廣場去的都是年輕人；但他覺得順其自然就好，反倒是希望這樣的人數就好，「真的一百萬，我反而會害怕。」

柯文哲昨離開跨年晚會，便至總統府升旗典禮及花博公園參加元旦健走活動，國民黨立委王金平也同陪同健走，兩人在台上互動頻頻。柯表示，自己從未私下去找王金平，他有空就會去拜訪；至於是否會請教政治？柯回應，什麼都可以問，學習未必需要有目的。

柯文哲也提到，自己施政最困難的時候已經過去了，他認為政治是一門專業，還是需要一點經驗，而現在自己的團隊經過磨合後已經穩定；今年對自己的期許就是：「認真過每一天，如果可能的話，就快樂地過每一天。」