| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉響應式網站設計 基隆官網改版

2017-01-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年，基隆市政府網站全面升級改版，導入業界最新的「響應式網站設計技術」（Responsive Web Design, RWD），研考處長黃駿逸表示，民眾無論使用電腦、平板或手機，閱讀操作上均能更加簡潔流暢，帶來嶄新的數位服務。

黃駿逸指出，新官網會根據民眾使用不同螢幕尺寸，自動調整網頁顯示效果，使用功能介面、整體視覺設計及內容豐富度等各面向皆全方位升級，並規劃多款不同主題廣告輪播，閱讀上更賞心悅目。

新官網也參考國外趨勢，網站每一頁下方都設計「Fat footer」功能，增加搜尋機制，讓民眾更容易找到所需資訊；為符合民眾使用習慣，也強化選單操作方式及版面配置。

廣告
  • 迎新年，基隆市官網改版，增響應式技術。（記者林欣漢截圖）

    迎新年，基隆市官網改版，增響應式技術。（記者林欣漢截圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
犬貓絕育補助 基隆上路

基隆市寵物犬貓絕育補助昨天起跑，動物保護防疫所長陳瑞濱表示，今年預算四十萬元，預估可受理三百五十隻犬貓絕育申請，設籍基隆的市民帶家中寵物至轄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈台北都會〉響應式網站設計 基隆官網改版


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.