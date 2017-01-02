〈台北都會〉響應式網站設計 基隆官網改版
2017-01-02
〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年，基隆市政府網站全面升級改版，導入業界最新的「響應式網站設計技術」（Responsive Web Design, RWD），研考處長黃駿逸表示，民眾無論使用電腦、平板或手機，閱讀操作上均能更加簡潔流暢，帶來嶄新的數位服務。
黃駿逸指出，新官網會根據民眾使用不同螢幕尺寸，自動調整網頁顯示效果，使用功能介面、整體視覺設計及內容豐富度等各面向皆全方位升級，並規劃多款不同主題廣告輪播，閱讀上更賞心悅目。
新官網也參考國外趨勢，網站每一頁下方都設計「Fat footer」功能，增加搜尋機制，讓民眾更容易找到所需資訊；為符合民眾使用習慣，也強化選單操作方式及版面配置。
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