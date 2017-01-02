〈台北都會〉犬貓絕育補助 基隆上路

2017-01-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市寵物犬貓絕育補助昨天起跑，動物保護防疫所長陳瑞濱表示，今年預算四十萬元，預估可受理三百五十隻犬貓絕育申請，設籍基隆的市民帶家中寵物至轄內合約動物醫院進行絕育手術，公犬貓補助八百元，母犬貓補助一千五百元。

陳瑞濱指出，依動物保護法第廿二條規定，特定寵物飼主應為寵物絕育，違者可處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰，限期仍未改善者得按次處罰，還會被公布姓名、照片及違法事實。

陳瑞濱說，為鼓勵民眾以認養代替購買，認養基隆寵物銀行收容貓犬，可享有寵物登記免費（原價一千三百元）、第一年狂犬病疫苗預防注射免費（原價二百元），公犬貓絕育補助一千元，母犬貓絕育補助二千元。

陳瑞濱表示，動保所網頁「犬貓收容公告專區」有動物的照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊，歡迎民眾踴躍認養。

另外，動保所本月七日將舉行「新春動物保護宣導活動」，現場提供免費晶片植入寵物登記、免費狂犬病疫苗預防注射，相關資訊可上動保所網站，或電洽：02-24280677。