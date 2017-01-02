〈台北都會〉趕緊把握 新北耶誕城今最後一天

2017-01-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市歡樂耶誕城活動將於今天畫下句點，主辦單位在元旦連假加碼增設大型氣墊遊樂園，昨天天氣晴朗，市民廣場湧進大量人潮，不少家長帶著小朋友嘗鮮，尖峰時間須排隊九十分鐘才能玩到，既有的旋轉木馬和小飛機遊樂設施同樣大排長龍，非常熱門。

元旦假期「埃及法老樂園」及「外星人樂園」兩座氣墊遊樂設施進駐市民廣場，小朋友一見到色彩鮮豔、造型立體的遊具，興奮地拉著爸爸媽媽奔向入口，湧現排隊人龍，平均須等待六十分鐘至九十分鐘才能進入。孩子們在氣墊中蹦蹦跳跳，玩得不亦樂乎，家長拿起相機和手機替小寶貝記錄歡樂時刻。

來自新莊的余先生說，連假期間陽光普照，中南部風景區一定人擠人，他不想被塞在高速公路上，破壞休假興致，選擇就近帶小朋友到歡樂耶誕城玩，沒想到人潮一樣多，不過孩子開心比較重要。

現場安排街頭藝人帶來令人驚豔的表演，包括街頭魔術、水晶球、炫彩環、花式溜溜球、花式雜耍與奇幻泡泡秀，讓觀眾瞠目結舌。

另外，板橋車站站前廣場的「頑童鬧冬遊樂園」提供小火車、摩天輪、海盜船、彈跳堡等四項免費遊樂設施、耶誕城3D光雕投影主燈秀，都將在今天結束，還沒到訪或意猶未盡的民眾，可把握最後一天。