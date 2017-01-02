〈台北都會〉金門元旦升旗 縣長多期許

2017-01-02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海昨天上午主持元旦升旗時指出，今年是「行動年」，金門將繼續扮演兩岸交流的平台。金門元旦升旗典禮在五鄉鎮同步舉行，陳福海與議長洪麗萍、福建省政府秘書長翁明志、金防部指揮官郝以知中將、金城鎮長石兆瑉等人，參加金門縣立體育場舉辦的升旗典禮。