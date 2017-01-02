| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉金門元旦升旗 縣長多期許

2017-01-02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海昨天上午主持元旦升旗時指出，今年是「行動年」，金門將繼續扮演兩岸交流的平台。金門元旦升旗典禮在五鄉鎮同步舉行，陳福海與議長洪麗萍、福建省政府秘書長翁明志、金防部指揮官郝以知中將、金城鎮長石兆瑉等人，參加金門縣立體育場舉辦的升旗典禮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
犬貓絕育補助 基隆上路

基隆市寵物犬貓絕育補助昨天起跑，動物保護防疫所長陳瑞濱表示，今年預算四十萬元，預估可受理三百五十隻犬貓絕育申請，設籍基隆的市民帶家中寵物至轄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈台北都會〉金門元旦升旗 縣長多期許


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.