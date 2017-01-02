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〈台北都會〉潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃

2017-01-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年，基隆市政府昨天早上在潮境公園舉行元旦升旗、健行活動，吸引上千名民眾熱情參與，眾人頂著寒風領取限量的基隆嶼日出頭巾、城隍廟發財金，漁會也準備七百份海產粥給民眾祛寒暖胃，現場熱鬧滾滾。

基隆市長林右昌說，看到日出這一刻非常感動，希望市民朋友一起努力，讓基隆更好，也期許國家在大家團結合作下能夠更加茁壯，走出一條屬於自己的道路，「台灣加油！基隆加油！」

昨天上午六點三十分，國歌、國旗歌奏起，現場千人齊聲高唱國歌，並隨著國旗升起共同迎接二○一七年第一道曙光，大家揮舞著國旗，打開手機手電筒揮舞，象徵共同點亮台灣頭。

另外，基隆大竿林代天宮昨天下午舉行謝平安法會及開筆祈福活動，林右昌、議長宋瑋莉擔任開筆官，寫下「丁酉本市昌隆金雞迎春」佳句，祈願基隆市在新的一年市運昌隆、吉祥如意。

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  • 基隆區漁會準備七百份海產粥給民眾祛寒。（記者林欣漢攝）

    基隆區漁會準備七百份海產粥給民眾祛寒。（記者林欣漢攝）

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