〈台北都會〉淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
昨凌晨一點半就有民眾趕排隊
〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府昨早八點於淡水金色海岸舉辦全國獨創的元旦水上升旗典禮，十八艘船隻在淡水河面排成兩百公尺的國旗船隊，逾兩萬民眾高唱國旗歌、健走「智」闖古蹟，讓淡水街頭在新年伊始展現蓬勃朝氣。
新北市往年在貢寮三貂角、市府市民廣場舉行元旦升旗典禮，今年首度移師淡水，獨創一格舉辦水上儀式，以十八艘國旗船隻的大陣仗，在淡水河面冉冉升起國旗，場面壯觀。昨凌晨一點半，就有民眾遠從景美來排隊，穿著雨衣禦寒，等著搶頭香收集活動印章及毛巾，早上七點多已經排滿長長人龍，許多民眾帶著一家老小出動，興奮地又唱又跳。
新北市長朱立倫致詞表示，淡水是北台灣最早開發的地方，更是四百年前祖先來台的登陸地，大家到此唱出國歌、向國旗致敬，期待新的一年，每個人都健康快樂，新北市建設推動順利，台灣經濟能夠復甦，人民享受社會和諧跟經濟發展。
陳小姐說，第一次參與水上升旗典禮，覺得很新鮮，淡水河畔視野開闊，再加上天氣晴朗，讓人心情舒暢，但美中不足的是，河面上船隻距離太遠，且旗桿不夠高，「少了目視國旗冉冉升起的感動，沒升旗的Fu。」
逾兩萬民眾參與飽覽淡水風情
除升旗典禮，還有全長六公里健走闖古蹟的趣味活動，在朱立倫鳴笛下，展開一○六○○步健走迎新年，副市長侯友宜精神抖擻走完全程，民眾可一邊飽覽淡水風情，沿途造訪海關碼頭、滬尾礮台、紅毛城、淡水禮拜堂，透過闖關小遊戲認識古蹟歷史背景。
第一位完成古蹟健走民眾，五十分鐘內就完成挑戰，開心獲得元旦紀念巾，不到中午，八千條紀念巾就通通發放完畢；昨天的淡水老街，整天塞滿人潮，不分在地民眾或遊客都沐浴在陽光下，感受淡水的迷人氛圍。
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標題：〈台北都會〉淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
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