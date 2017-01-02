〈北部〉清水地熱重開園 2天湧近萬人

2017-01-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉清水地熱公園，因施作停車場改善及水保工程，去年十一月十六日休園，重新開園兩天湧入近萬名遊客，創下新高；由於連假期間實施入口管制，昨天排隊等著入園遊客，車輛回堵了近四公里。

宜蘭縣政府辦理「清水地熱環境改善第二期工程」，改善停車場並加強水保工程，因工程需要，去年休園至十二月三十日；前天連續假期第一天，地熱公園重新開放後，首日就湧進四千五百餘人，昨天也有五千人左右，過去連續假期單日入園約兩千五百到三千人，這次連假人潮創新高。

清水地熱公園擁有煮食區、泡腳池和休憩座椅；縣府工旅處指出，園區重新開放後，再增加一處煮池，目前共有三個煮池，兩個泡腳池，煮池溫度維持在八十五至九十二度，泡腳池則在四十度左右。

工旅處表示，清水地熱公園腹地不大，停車場空間共兩百五十個，為維護遊憩品質，連假期間實施車輛總量管制，車位停滿後，工作人員會在清水橋入口處管制進入，等到有車子出來後再放行，連假期間開園時間上午八點到下午五點，園區免收門票，停車計次收費每次五十元。