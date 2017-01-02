〈北部〉蘇澳外海布纜船 拍到東部第一道曙光
2017-01-02
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭昨天清晨陰雨綿綿，仍有逾百遊客上山迎曙光，期待雨停後曙光乍現的瞬間，只可惜天公不作美，蘭陽平原民眾沒有等到日出；不過，氣象局在蘇澳外海的布纜船，拍到台灣東部海域第一道曙光，海平面上的橘紅色太陽，耀眼金黃，與東部民眾一同迎接新的一年到來。
二○一七「蘭陽迎曙光，相約在佛光」活動，昨天清晨五點半在礁溪鄉佛光大學舉辦，由阿卡貝拉「海鷗Ｋ人聲樂團」歌聲揭開序幕；佛光大學太鼓隊以磅礡氣勢接力演出，鼓聲震天價響，迎接新年。
「金棗來撞鐘，好運袂走鐘。」副縣長吳澤成、礁溪鄉長林錫忠、佛光大學長楊朝祥和立委陳歐珀等人共同敲響三下鐘聲，為新年祈福。吳澤成說，感恩去年平安度過，也祈福未來一年平安順興、國泰民安、縣民幸福平安。
雖然等到活動結束仍不見雨停，但民眾邊喝著曙光茶與平安粥，邊互道新年快樂。還有民眾前天就從台北趕來宜蘭準備迎接曙光；五十五歲駱小姐與兩姊妹吃著平安粥，跟著音樂搖擺，首次來迎曙光卻撲空，但她說：「日出天天有，不急著今天看」，家人聚在一起開心過節更重要。
宜蘭昨清晨下雨，民眾迎不到曙光，不過，氣象局地震中心在蘇澳外海的布纜船，在進行海底地震儀觀系統電纜布建，清晨六點多，工作人員看到海平面緩緩升起橘紅色日出，在厚重雲層中閃著耀眼金黃，猶如撥雲見日，布纜船拍下珍貴畫面，與民眾分享迎接新年的喜悅。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
8項支出刪減 縣庫省逾10億元新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政…
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 土耳其夜店攻擊案39死 傳24人為外籍
- 自由談》年金改革失敗，國家必崩壞！
- 綠島3潛客失聯 幸平安獲救
- 高空煙火高危險 須證照才能施放
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告
- GPS記錄跑程 消防正妹跑出2017圖案
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 北韓擬試射洲際彈道飛彈 美警告勿挑釁
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA twisting new labor rules to pay workers less: union
- 民生建設基金會 疑為國民黨白手套
- 雙獅會獲好評 季中可望再碰頭
- 川蔡會? 川普語帶玄機：再看看
- 德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演
- 墜8米沉澱池 工人摔死
- 印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人
- 元旦升旗變身音樂會
- 常加班又少錢 法警被當公職跳板
- 《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
- 維納斯的呢喃（12／19～12／25）
- 陳仙梅婚宴拖3年 攝影師尪下跪求婚
- 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 52Hz返鄉特映 花媽率眾捧場
- 自由共和國》張祐銓／自己的體育自己救！
- 自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 《健康充電站》耳鼻保健講座
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 東京跨年迷路 凱蒂&奧蘭多跟路人嗨倒數
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 黨產議題》蔡籲協商代替對抗 洪批風涼話
- 喝酒可降高血壓？戒斷症狀騙你上癮
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 王若琳元旦3點開唱 自呼巴掌提神
- Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉蘇澳外海布纜船 拍到東部第一道曙光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分