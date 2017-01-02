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〈北部〉蘇澳外海布纜船 拍到東部第一道曙光

2017-01-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭昨天清晨陰雨綿綿，仍有逾百遊客上山迎曙光，期待雨停後曙光乍現的瞬間，只可惜天公不作美，蘭陽平原民眾沒有等到日出；不過，氣象局在蘇澳外海的布纜船，拍到台灣東部海域第一道曙光，海平面上的橘紅色太陽，耀眼金黃，與東部民眾一同迎接新的一年到來。

二○一七「蘭陽迎曙光，相約在佛光」活動，昨天清晨五點半在礁溪鄉佛光大學舉辦，由阿卡貝拉「海鷗Ｋ人聲樂團」歌聲揭開序幕；佛光大學太鼓隊以磅礡氣勢接力演出，鼓聲震天價響，迎接新年。

「金棗來撞鐘，好運袂走鐘。」副縣長吳澤成、礁溪鄉長林錫忠、佛光大學長楊朝祥和立委陳歐珀等人共同敲響三下鐘聲，為新年祈福。吳澤成說，感恩去年平安度過，也祈福未來一年平安順興、國泰民安、縣民幸福平安。

雖然等到活動結束仍不見雨停，但民眾邊喝著曙光茶與平安粥，邊互道新年快樂。還有民眾前天就從台北趕來宜蘭準備迎接曙光；五十五歲駱小姐與兩姊妹吃著平安粥，跟著音樂搖擺，首次來迎曙光卻撲空，但她說：「日出天天有，不急著今天看」，家人聚在一起開心過節更重要。

宜蘭昨清晨下雨，民眾迎不到曙光，不過，氣象局地震中心在蘇澳外海的布纜船，在進行海底地震儀觀系統電纜布建，清晨六點多，工作人員看到海平面緩緩升起橘紅色日出，在厚重雲層中閃著耀眼金黃，猶如撥雲見日，布纜船拍下珍貴畫面，與民眾分享迎接新年的喜悅。

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  • 氣象局地震中心在蘇澳外海，拍攝到台灣東部海域2017年的第一道曙光。（氣象局提供）

    氣象局地震中心在蘇澳外海，拍攝到台灣東部海域2017年的第一道曙光。（氣象局提供）

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