〈北部〉用地不符規定 民營轉運站BOO案喊卡
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府徵求民間自行規劃，參與投資宜縣交流道周邊設置轉運站暨遊客服務中心BOO案，因涉及特定農業區農業用地變更；農委會函釋農業用地變更要符合政策性與公益性等，且應由政府興辦公共建設或公眾使用設施，若以民間規劃不符合變更規定；縣府討論後，決定廢止該案。
農委會：農地變更 應由政府興辦
國五通車後，宜縣在礁溪、宜蘭與羅東設有轉運站；另，蘇澳與頭城轉運站已規劃完成，將發包施工預訂今年底完成；只是目前每逢假日，礁溪、宜蘭、羅東與蘇澳等交流道塞車嚴重，縣府希望引進民間力量，在交流道周邊設置轉運站暨遊客中心，讓遊客將車停在轉運站，轉乘公共運輸進入市區，疏解車流。
縣府以BOO案鼓勵民間規劃申請，依縣府構想，民營轉運站可減少車輛進入市區與風景區 ，有轉乘接駁功能；也可建置商場或旅宿，提供旅遊服務成為複合式觀光中心。最近，有業者提出投資意願，要整合交流道周邊特定農業區用地設置。
縣府有主張開發派，也有反對派；反對者認為，該案易讓農地流於炒作，違反縣府堅持的農地農用原則，且依據民眾習慣，不太可能開車到宜蘭後，就將車停在轉運站轉乘公共運輸，如果要搭乘，出門就會搭國道客運而不會開車來，交流道旁設轉運站效益不大。
縣府為了特定農業區可否變更也莫衷一是，決定函請農委會解釋；最近農委會函釋，特定農業區是優良的農業生產區，依據「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，提及政府興辦公共建設或提供公眾使用設施，可辦理變更，須以政府機關為申請及興辦主體。
農委會認為，宜縣BOO案是依促參法，由民間自行規劃並自備土地，既是民間機構所辦，就不符合特定農業區變更規定，縣府公告該案時，必須排除特定農業區之申請。縣府表示，若要排除特定農業區，該案無法維持基地完整性，推動也有困難決定廢止。
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