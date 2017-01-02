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〈北部〉很會挑日子 竹縣市25位元旦寶寶

2017-01-02

〔記者黃美珠、蔡彰盛、張勳騰／綜合報導〕新竹縣市昨天共有廿五個元旦寶寶，其中一早就有三個平安報到。其中一男一女，搶先在東元綜合醫院呱呱墜地，剛好湊成一個「好」字！縣長邱鏡淳一獲悉立刻帶著金鎖片、紅包等賀禮前往道賀。

新竹市衛生局統計，昨天竹市五家醫院共有十五名元旦寶寶誕生，其中男生四名、女生十一名，包含雙胞胎及龍鳳胎各一對，且尚有十名產婦待產。

「寶寶很會挑日子！」王太太今日在馬偕醫院順利產下一對龍鳳胎，她說懷孕過程很辛苦，但很開心能夠一次湊到「好」字。

竹縣「好」字的小女娃才卅二週，外婆說她是趕不及要來跟大家過新年。雖然因早產、體重不到一千兩百公克，但母女均安，縣長邱鏡淳獲悉立刻送上紅包等道賀。

此外，今年元旦在農民曆上不是準媽媽生產的好日子，因此苗栗縣多數欲剖腹產的孕婦都將剖腹產的時間提前或延後，不同以往指定元旦剖腹。苗栗市大千綜合醫院婦產科昨天接生二女一男，都是自然產，也未有孕婦在元旦預約剖婦產。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（左二）昨天在東元綜合醫院院長黃忠山（左）陪同下，向剛產下三千五百多公克小壯丁（紅毯處）的鄉親紀馥姍（右）夫妻道賀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左二）昨天在東元綜合醫院院長黃忠山（左）陪同下，向剛產下三千五百多公克小壯丁（紅毯處）的鄉親紀馥姍（右）夫妻道賀。（記者黃美珠攝）

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