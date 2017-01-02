〈北部〉竹市動物園報喜 鴯鶓生圓蛋寶寶
2017-01-02
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立動物園有喜囉！園內飼養的鴯鶓昨天誕生「圓蛋寶寶」，加上日前產下的八顆蛋，一同歡喜迎接新年。園長楊家民表示，在同仁及志工協助下，將鴯鶓蛋移到人工孵蛋箱，期盼再過六到七週順利將「圓蛋寶寶」孵化成小鴯鶓，為動物園增添可愛新成員。
昨天上午動物園志工到籠舍，小心翼翼將鴯鶓蛋帶走，鴯鶓爸媽依依不捨的發出低沉叫聲，園方還特別安撫鴯鶓爸媽情緒。鴯鶓蛋將由專人協助照料，並由人工孵蛋箱幫忙孵化。
楊家民表示，每年歲末前後，動物園裡的雌鴯鶓平均會產下七到八顆蛋，並由公鴯鶓苗自行孵化，但近兩年因環境因素，導致未能成功孵化，此次動物園特別出動「人工孵蛋箱」，希望能有好消息。
鴯鶓原產於澳洲，是世界上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥，成鳥體重約四十五公斤，身高兩公尺左右，主要吃果實及昆蟲等，由於翅膀退化，所以不會飛行，但奔跑速度很快，可達時速五十公里。
繁殖期間雌鳥每隔三到四天產一枚蛋，鴯鶓蛋呈現漂亮的墨綠色，是名副其實的「圓蛋寶寶」；而雌鴯鶓產下蛋後，改由雄鴯鶓負責孵蛋及育雛工作，堪稱是鳥類世界的「好爸爸」。
新竹市長林智堅說，今年新竹市立動物園將執行「動物園再生計畫」，翻轉傳統「動物被看」模式，根據動物習性重新規劃園內空間，打造全台最好的「類棲地」動物園，也歡迎大小朋友利用元旦假期，到新竹市立動物園踏青，認識可愛的鴯鶓家族。
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