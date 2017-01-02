〈北部〉敬老金剩一千五百元 縣府可省五億

2017-01-02

8項支出刪減 縣庫省逾10億元

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政府縣庫「止血」十億兩千兩百多萬。

國中小營養午餐部分，二月一日新學期起改成全額自付。原本免費的國中、小學教科書，也改由家長自行負擔。

原本老人年金每人每月可領三千元，從昨天起，砍半成一千五百元，預估可望省下近五億元。去年九月遲延發放的年金將在本月十日發放，去年十到十二月仍以三千元計算，而「老農津貼」從昨天起都只補助農保自付額的保費。

邱鏡淳爭取連任時開出的新生兒營養補助政策，昨天起回歸每胎只發一萬元，以省四千四百多萬預算。

敬老愛心卡，六十五歲以上老人和身心障礙者，統統調降每人、每月只有五百元的額度可免費搭車，二月一日起生效。

植物人等癱瘓臥床者的補助，從每人、每月四千元砍成兩千元，鄰長的為民服務作業費和報費則從現行的兩千兩百五十元砍掉一千元。