〈北部〉敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
2017-01-02
8項支出刪減 縣庫省逾10億元
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政府縣庫「止血」十億兩千兩百多萬。
國中小營養午餐部分，二月一日新學期起改成全額自付。原本免費的國中、小學教科書，也改由家長自行負擔。
原本老人年金每人每月可領三千元，從昨天起，砍半成一千五百元，預估可望省下近五億元。去年九月遲延發放的年金將在本月十日發放，去年十到十二月仍以三千元計算，而「老農津貼」從昨天起都只補助農保自付額的保費。
邱鏡淳爭取連任時開出的新生兒營養補助政策，昨天起回歸每胎只發一萬元，以省四千四百多萬預算。
敬老愛心卡，六十五歲以上老人和身心障礙者，統統調降每人、每月只有五百元的額度可免費搭車，二月一日起生效。
植物人等癱瘓臥床者的補助，從每人、每月四千元砍成兩千元，鄰長的為民服務作業費和報費則從現行的兩千兩百五十元砍掉一千元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
8項支出刪減 縣庫省逾10億元新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政…
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年
- Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希
- 才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死
- 印尼客輪起火 23死17人失蹤
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 自由廣場》壓垮學術倫理的那些蘿蔔與棍棒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- NBA》哈登 魏少 神鬼大三元
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞
- 防資金外逃 中國強化買匯監管
- 跨年夜恐攻 土耳其夜店39死
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- NBA》跨年夜 大帝 字母哥發威
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 東京跨年迷路 凱蒂&奧蘭多跟路人嗨倒數
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 元旦升旗變身音樂會
- 〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼
- 國民黨魁大戰》吳營草擬參選宣言 就等吳敦義點頭
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 今年遊國家公園 又要傷荷包
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分