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〈北部〉竹縣自砍8社福 老人年金、國中小午餐在列

2017-01-02

邱鏡淳 ：出門準備戴鋼盔

〔記者黃美珠／竹縣報導〕連八年歲出總預算沒被議會刪砍過一毛錢的新竹縣長邱鏡淳，卻在大家歡天喜地慶祝元旦之際，因財政困難而以召開緊急臨時縣務會議方式，由各局處火速提案且通過，一舉「自宮」刪減掉包含老人年金、國中小學免費營養午餐在內的八項非法定社福支出，總計將撙節縣庫十億兩千兩百多萬。

通過後，邱鏡淳告訴所有一級主管「大家出門要有頭戴鋼盔的準備」，也送給所有鄉親一句客家俚語「賒一千，毋當八百現」，意思是與其向人或給人賒帳一千，還不如有八百現金握在手！這是他揮刀大砍歲出預算後的心聲。

昨天早上的緊急臨時縣務會議其實已醞釀多時，有幕僚建議邱鏡淳不要在元旦假期拋出這枚震撼彈，但是他選擇正面迎戰。

年終財政缺口 高達32億元

他說縣府去年財政惡化的窘境和原因，到年終整個財政缺口已達卅二億元，表明他實在不願意老是在議會被轟、下鄉被長輩追問何時才能領到拖欠的三千元老人年金？

加上長期被監察院、審計室、行政院主計總處等關切，只好把該檢討的非法定社福歲出預算刪減後，反而可以讓長輩們儘早拿到一千五百元現金在手。

邱鏡淳強調，他所開的政見新生兒營養補助費也難逃被刪減之列，只有卅萬元的縣民意外險因民意反應普遍良好沒刪。

八項被刪減的歲出，除配合新學期開始的國中小學免費營養午餐、和免費教科書，以及有換卡儲值作業時間需求的敬老愛心卡都將在二月一日才會正式實施外，其他五項都跟新年一起昨天上路了。

儘管邱鏡淳表示事前曾與議長張鎮榮、副議長陳見賢溝通，也有派人口頭告知國民黨籍縣議員將有相關動作，但是細節直到昨天縣務會議通過後才送交議會，所以不僅在野議員們震驚，就連黨籍的議員也支持邱鏡淳「準備戴鋼盔吧」的說法。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（右）昨天早上召開緊急縣務會議提案，大砍八項非法定社福預算。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（右）昨天早上召開緊急縣務會議提案，大砍八項非法定社福預算。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣65歲以上、具有領取老人年金資格的長輩們，未來每個月能領到的金額，將是原來3000元的一半。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣65歲以上、具有領取老人年金資格的長輩們，未來每個月能領到的金額，將是原來3000元的一半。（資料照，記者黃美珠攝）

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