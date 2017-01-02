〈北部〉機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景

2017-01-02

〔記者陳昀／桃園報導〕交通部去年十二月三十日宣布桃園機場捷運完成履勘作業、預計最快農曆春節可試營運，桃園大眾捷運公司昨選在今年第一天，發表以機捷駕駛座為視角的VR版（擴增實境）影片，桃園市長鄭文燦也將影片上傳臉書，邀請大家「坐上駕駛座」，觀賞三百六十度全景的機捷沿線風光。

觀賞VR版（擴增實境）影片，手機使用者可透過傾斜或轉動手機、電腦使用者可透過滑鼠拖曳畫面，直接轉動影片角度觀看。

桃捷公司表示，機捷沿線有許多高架段，沿途可見樹林、埤塘、工業聚落、現代化商場，在實際搭乘機捷前，國人可以利用影片搶先觀賞台北、新北、桃園的沿途風景，員工們也正加緊腳步、修正履勘缺失，力促如期進入團體試乘階段。