| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景

2017-01-02

〔記者陳昀／桃園報導〕交通部去年十二月三十日宣布桃園機場捷運完成履勘作業、預計最快農曆春節可試營運，桃園大眾捷運公司昨選在今年第一天，發表以機捷駕駛座為視角的VR版（擴增實境）影片，桃園市長鄭文燦也將影片上傳臉書，邀請大家「坐上駕駛座」，觀賞三百六十度全景的機捷沿線風光。

觀賞VR版（擴增實境）影片，手機使用者可透過傾斜或轉動手機、電腦使用者可透過滑鼠拖曳畫面，直接轉動影片角度觀看。

桃捷公司表示，機捷沿線有許多高架段，沿途可見樹林、埤塘、工業聚落、現代化商場，在實際搭乘機捷前，國人可以利用影片搶先觀賞台北、新北、桃園的沿途風景，員工們也正加緊腳步、修正履勘缺失，力促如期進入團體試乘階段。

廣告
  • 桃園大眾捷運公司發表VR版（擴增實境）車頭攝影影片，手機使用者可以透過轉動手機、電腦使用者可以透過滑鼠拖曳，改變影片角度。（記者陳昀翻攝）

    桃園大眾捷運公司發表VR版（擴增實境）車頭攝影影片，手機使用者可以透過轉動手機、電腦使用者可以透過滑鼠拖曳，改變影片角度。（記者陳昀翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
敬老金剩一千五百元 縣府可省五億

8項支出刪減 縣庫省逾10億元新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈北部〉機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.