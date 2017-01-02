〈北部〉老舊柴油車 即日起強制檢驗
2017-01-02
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市「發展低碳綠色城市自治條例」元旦上路，為了降低PM2.5排放量，環保局從劃設空氣品質淨區、市區公車逐年汰舊、老舊柴油車強制檢驗等三方向著手，即日起，八十八年七月以前的老舊柴油車，市府環保局將不定期通知至指定地點檢驗排氣，拒不受檢者最重可罰六萬元；環保局也提供補助輔導市區公車業者及民眾汰換老舊車輛與二行程機車。
環保局長沈志修指出，桃園市的柴油大客車及大貨車超過兩萬一千輛、二行程機車約十二萬輛，即日起柴油大客貨車及小貨車一旦接到環保局通知，就須於指定期限內前往指定地點檢驗排氣，違者小貨車所有人可罰一萬元、大客貨車可罰六萬元；柴油車行駛中若有排放黑煙污染、一年內被舉發二次以上，環保局也將強制通知檢修，違者可罰五千元到二萬元。
他表示，為了維護空氣品質，環保局持續輔導市區公車業者汰換車齡十年以上車輛，並搭配電動巴士每輛補助一百五十萬元、充電設施每座補助五十萬元；而淘汰二行程機車最高補助兩千元，新購及汰購電動二輪車最高可補助三萬一千元。
沈志修表示，桃園已劃設四處空氣品質淨區，包含桃園中壢台一線、桃園國際機場、慈湖、小烏來風景區，今年起將分階段限制高污染的一、二期老舊柴油車及二行程機車進入，並加強攔檢。
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