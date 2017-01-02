〈北部〉元旦結婚28對 元旦寶寶40人
〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕桃園市昨至少誕生四十個「元旦寶寶」，有人喜迎龍鳳胎，有人年近四旬產下第一胎就是元旦寶寶，不只新生兒的父母高興，醫院人員也樂得同沾喜氣；全市辦理結婚登記的對數則從去年四十五對，下滑到今年廿八對，市府民政局表示，可能是因許多人連假安排出遊，且近年已不風行於特殊節日結婚。
桃園區聖保祿醫院昨有六名元旦寶寶（四男二女）誕生、都是自然產，其中三十九歲張太太和先生昨迎接首胎的愛女。張先生表示，因為預產期已過兩天，經與醫師討論，決定讓太太於昨天催生，孩子就成了元旦寶寶；剛生產的張太太興奮地說，第一個寶寶不但健康漂亮，還在元旦出生，感覺喜上加喜。
中壢區宏其婦幼醫院昨接生四男三女七個「元旦寶寶」，其中邱宇騫、黃幼芯夫婦昨以剖腹產下龍鳳胎，在新年第一天迎接雙份喜悅。
龜山區林口長庚紀念醫院昨有十一個元旦寶寶（六男五女）誕生；平鎮區秉坤婦幼醫院也有九個元旦寶寶（四女五男），宋俊宏婦幼醫院有七位元旦寶寶（三女四男）報到；桃園區部立桃園醫院、敏盛醫院罕見的沒有元旦寶寶誕生，院方人員表示，受少子化影響，今年元旦寶寶出生數，甚至不比平常日多。
另外，全市共有廿八對新人昨辦理結婚登記，與去年四十五對相較明顯下滑，市府民政局戶政科長林郁亭表示，可能是連假緣故，許多人已安排出遊，人數才會變少。
林郁亭說，近年已不特別風行於特殊節日結婚，昨蘆竹區有七對新人登記，中壢、八德各有五對，大溪三對，平鎮、楊梅、龍潭各兩對，龜山、大園各一對，而桃園區、觀音區、復興區、新屋區均掛零。
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