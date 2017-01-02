| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉元旦結婚28對 元旦寶寶40人

2017-01-02

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕桃園市昨至少誕生四十個「元旦寶寶」，有人喜迎龍鳳胎，有人年近四旬產下第一胎就是元旦寶寶，不只新生兒的父母高興，醫院人員也樂得同沾喜氣；全市辦理結婚登記的對數則從去年四十五對，下滑到今年廿八對，市府民政局表示，可能是因許多人連假安排出遊，且近年已不風行於特殊節日結婚。

桃園區聖保祿醫院昨有六名元旦寶寶（四男二女）誕生、都是自然產，其中三十九歲張太太和先生昨迎接首胎的愛女。張先生表示，因為預產期已過兩天，經與醫師討論，決定讓太太於昨天催生，孩子就成了元旦寶寶；剛生產的張太太興奮地說，第一個寶寶不但健康漂亮，還在元旦出生，感覺喜上加喜。

中壢區宏其婦幼醫院昨接生四男三女七個「元旦寶寶」，其中邱宇騫、黃幼芯夫婦昨以剖腹產下龍鳳胎，在新年第一天迎接雙份喜悅。

龜山區林口長庚紀念醫院昨有十一個元旦寶寶（六男五女）誕生；平鎮區秉坤婦幼醫院也有九個元旦寶寶（四女五男），宋俊宏婦幼醫院有七位元旦寶寶（三女四男）報到；桃園區部立桃園醫院、敏盛醫院罕見的沒有元旦寶寶誕生，院方人員表示，受少子化影響，今年元旦寶寶出生數，甚至不比平常日多。

另外，全市共有廿八對新人昨辦理結婚登記，與去年四十五對相較明顯下滑，市府民政局戶政科長林郁亭表示，可能是連假緣故，許多人已安排出遊，人數才會變少。

林郁亭說，近年已不特別風行於特殊節日結婚，昨蘆竹區有七對新人登記，中壢、八德各有五對，大溪三對，平鎮、楊梅、龍潭各兩對，龜山、大園各一對，而桃園區、觀音區、復興區、新屋區均掛零。

廣告
  • 49歲的張先生（左）和妻子在聖保祿醫院迎接第一胎，很開心是個元旦寶寶。 （記者陳昀攝）

    49歲的張先生（左）和妻子在聖保祿醫院迎接第一胎，很開心是個元旦寶寶。 （記者陳昀攝）

  • 元旦寶寶來報到，讓宏其婦幼醫院的嬰兒室十分熱鬧。（記者李容萍攝）

    元旦寶寶來報到，讓宏其婦幼醫院的嬰兒室十分熱鬧。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
敬老金剩一千五百元 縣府可省五億

8項支出刪減 縣庫省逾10億元新竹縣政府昨天通過刪減的八項「非法定社福支出」，以老人年金對半砍以後省最多，總共省近五億元。國中小學生的免費營養午餐可省三億兩千六百多萬。八項刪刪減減後，預計將替新竹縣政…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈北部〉元旦結婚28對 元旦寶寶40人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.