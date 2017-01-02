〈中部〉林佳龍元旦許願 拚全台第2大都市
2017-01-02
〔記者蘇孟娟、李忠憲／台中報導〕市府昨分別在市府廣場及梨山舉辦元旦升旗典禮，前者由警察局長陳嘉昌帶動唱國歌，象徵市府拚治安決心；另邀韓國自創健康塑身操「美魔女」鄭多燕，帶領民眾跳操拚健康。市長林佳龍許下新年願望，台中拚成台灣第二大都市。
市府與交通部觀光局參山國家風景區管理處昨天一早六點在福壽山農場天池，舉辦「全國最高迎曙光」暨祈福活動，並在梨山賓館前舉行元旦升旗典禮，副市長張光瑤與上百位民眾齊唱國歌及國旗歌，民眾看到初起的太陽，大家直呼「好美啊！」、「新年快樂」。
市府廣場的升旗典禮有別於以往，除邀請成立卅年的元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，由警察局長陳嘉昌領唱國歌，並邀請韓國「美魔女」鄭多燕，帶領市民在新年第一天為健康而跳。
林佳龍唱國歌時，依舊跳過前兩句未唱，在向國旗行舉手禮後主持新年元旦升旗典禮時，他說，巴菲特曾說營利就是收入減掉支出，但人生帳簿要用愛人與被愛相加，才是人生最大成就。他希望新的一年到來，每人都能愛更多，也被更多人喜愛。
他也說，二○一七年對台中是蛻變時刻，市府會展現執行力，讓市民看見台中改變及進步，尤其治安改善已維持相當成績，再加強交通環保及社會福利，他最大的希望是看到市民臉上笑容。他並盼台中人口成為台灣第二大都市，讓台中成為真正的生活首都。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩
22日才登場 人潮已湧入嘉義縣太保市農會與市公所攜手舉辦「2017年花海節／太保熊幸福」，元月二十二日才要登場，目標是成為「金雞年」春節熱門…
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年
- Rain跨年伴台粉 「幸福」示愛金泰希
- 才和台大女友放閃 清大生跨個年猝死
- 印尼客輪起火 23死17人失蹤
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 自由廣場》壓垮學術倫理的那些蘿蔔與棍棒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- NBA》哈登 魏少 神鬼大三元
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞
- 防資金外逃 中國強化買匯監管
- 跨年夜恐攻 土耳其夜店39死
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- NBA》跨年夜 大帝 字母哥發威
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 東京跨年迷路 凱蒂&奧蘭多跟路人嗨倒數
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
- 〈職場心情筆記〉換位思考讓視角更完整
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 元旦升旗變身音樂會
- 〈戀愛翹翹板〉男友熱愛冒險刺激 膽小女友擔驚受怕
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼
- 國民黨魁大戰》吳營草擬參選宣言 就等吳敦義點頭
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 今年遊國家公園 又要傷荷包
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉林佳龍元旦許願 拚全台第2大都市
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分