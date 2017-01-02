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〈中部〉林佳龍元旦許願 拚全台第2大都市

2017-01-02

〔記者蘇孟娟、李忠憲／台中報導〕市府昨分別在市府廣場及梨山舉辦元旦升旗典禮，前者由警察局長陳嘉昌帶動唱國歌，象徵市府拚治安決心；另邀韓國自創健康塑身操「美魔女」鄭多燕，帶領民眾跳操拚健康。市長林佳龍許下新年願望，台中拚成台灣第二大都市。

市府與交通部觀光局參山國家風景區管理處昨天一早六點在福壽山農場天池，舉辦「全國最高迎曙光」暨祈福活動，並在梨山賓館前舉行元旦升旗典禮，副市長張光瑤與上百位民眾齊唱國歌及國旗歌，民眾看到初起的太陽，大家直呼「好美啊！」、「新年快樂」。

市府廣場的升旗典禮有別於以往，除邀請成立卅年的元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，由警察局長陳嘉昌領唱國歌，並邀請韓國「美魔女」鄭多燕，帶領市民在新年第一天為健康而跳。

林佳龍唱國歌時，依舊跳過前兩句未唱，在向國旗行舉手禮後主持新年元旦升旗典禮時，他說，巴菲特曾說營利就是收入減掉支出，但人生帳簿要用愛人與被愛相加，才是人生最大成就。他希望新的一年到來，每人都能愛更多，也被更多人喜愛。

他也說，二○一七年對台中是蛻變時刻，市府會展現執行力，讓市民看見台中改變及進步，尤其治安改善已維持相當成績，再加強交通環保及社會福利，他最大的希望是看到市民臉上笑容。他並盼台中人口成為台灣第二大都市，讓台中成為真正的生活首都。

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