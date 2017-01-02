〈中部〉施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
2017-01-02
預計3日上午8時 來水
〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里區仁化路因水利局施工不慎，致兩條分別為四百、六百公釐管徑的管線遭壓斷，致部份區域緊急停水。台水公司第四區管理處表示，停水時間自一日十時起至三日八時止，共計四十六小時，停水戶數約五千五百戶，降壓戶數約六千七百戶。
降壓戶數六千七百戶
水公司表示，大里區仁化路與鳳凰路口的兩條四百及六百公釐管徑管線，由於市府水利局進行雨水下水道工程，在拆除舊廢棄人孔窨井作業時不慎掉落，造成這二條管線遭壓斷，嚴重影響當地的供水。
第四區管理處經理蕭淑貞表示，昨天上午七點，水公司接獲民眾通報，指仁化路附近有漏水現象，水公司前往了解，才發現雨水下水道工程要埋設二千公釐的管線，因此開挖相當深，不料在拆除舊廢棄人孔窨井作業時，因無法支撐，人孔窨井不慎掉落，壓斷這兩條供水管線。
水公司：工程完成 才能搶修
至於停水時間為何長達四十六小時，蕭淑貞解釋，因為市府要埋管，開挖相當深，自來水管則在雨水下水道的管線之上，必須等市府先把管線接上後，並用混凝土覆上管線作為保護層，水公司才能展開修復施工。
水公司說，停水、降壓區域為大里區的仁化里、健民里、仁德里、瑞城里、塗城里、金城里，以及太平區德隆里。
水公司設六處臨時取水站
臨時取水站設置地點共六處，分別是塗城路九十六號、光正路一二六巷口、金城活動中心、瑞城活動中心、仁化活動中心、振坤宮。
水公司請受影響用戶儲水備用，並節約用水。由於要恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔都會先補滿水量，因此管線末端及巷弄恢復時間將略微延後。
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