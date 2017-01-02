〈中部〉產下元旦寶寶 母直說天意

2017-01-02

迎接2017年元旦，彰濱秀傳醫院昨天恭賀院內今年第一個元旦男寶寶報到，代院長林建華送上蛋糕和紅包向準媽媽道賀。寶寶的媽媽說，這是她的第一胎，原本預產期是元月9日，沒想到寶寶提前報到，自己選擇當「元旦寶寶」，這分明是天意。（圖文：記者張聰秋）