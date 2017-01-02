〈中部〉元旦許願 魏明谷：成立彰化電力公司

2017-01-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷昨天在元旦升旗典禮上，許下新年願望。他表示，希望新的一年由開發綠能的優勢，成立「彰化電力公司」，打造彰化成為全台風力和太陽能發電為亮點的「風光」縣市。

今年元旦升旗典禮在縣府廣場前舉行，官員、民代和民眾一起參加，活動在活力健康操暖身後，舉行升旗典禮，典禮完成，由社區才藝表演炒熱氣氛，多個社區現場擺攤推廣特產，預先準備好的馬舌餅、精美宣導品各一千份，很快被索取一空。

魏明谷指出，二○一六年是彰化縣豐收的一年，縣府陸續與丹能風力公司（DONG Energy）、台電、加拿大NPI及新加坡玉山能源有限公司簽訂「合作備忘錄」，未來還會與綠能大廠簽訂合作備忘錄。

魏明谷表示，目前國內外企業開發彰化縣的風力與太陽能發電，金額近兆元，縣內地政、警察、戶政機關屋頂，陸續建構太陽能板發電系統，彰化縣的太陽能發電開發應可後來居上，縣府規劃在今年成立「彰化電力公司」，作為向中央爭取交易碳權的籌碼，由碳權交易收入，為縣庫開源，讓縣民日後能夠使用到比現在乾淨又便宜的電力。