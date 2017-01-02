〈中部〉彰市明提早1小時清運 垃圾未分類開罰
2017-01-02
元旦上路、今補假 3日起破袋稽查
〔記者張聰秋／彰化報導〕從今年一月一日起，彰化市公所為了減少垃圾量，祭出開罰手段，以約束民眾落實垃圾分類，只要垃圾破袋稽查被抓到未做好垃圾分類，將對行為人開罰一千二百元到六千元不等，元旦首日，適逢星期日停收垃圾，以及今（二）日補假一天，清潔隊明天（三日）正常上班，將提早一個小時開始清運垃圾，宣告將嚴格執行開罰制度。
環保局長江培根分析，有開罰案例，資源回收成效相對好，去年埤頭鄉公所有開罰案例，全鄉資源回收執行率四五．八一％，比全縣平均值高了一．五七％。
市公所清潔隊表示， 垃圾破袋稽查重點，以社區和機關的子母車為主，去年以勸導為主，清潔人員收垃圾時，若發現民眾未做好分類，當場退回垃圾，分類完成後才會收運，宣導期已結束，一月一日起抓到就罰。
清潔隊發現，供應團體使用的子母車，垃圾分類做得比個人差，便當餐盒、飲料杯容器等可回收再利用的垃圾摻雜在一般垃圾中，造成垃圾量到達一定的減量瓶頸後，就降不下去，垃圾分類推動至今已十二年，分類情況反而不如一開始。
清潔隊指出，今後，民眾只要稽查被抓到未做好垃圾分類，連同沒做廚餘回收也一樣，一律依廢棄物清理法開罰，希望以此約束民眾從日常生活中落實垃圾分類。
根據統計，彰化市約廿三萬人，每天製造垃圾量達一百四十五噸、每天資源回收量僅約十噸。
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