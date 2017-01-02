| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彰市明提早1小時清運 垃圾未分類開罰

2017-01-02

元旦上路、今補假 3日起破袋稽查

〔記者張聰秋／彰化報導〕從今年一月一日起，彰化市公所為了減少垃圾量，祭出開罰手段，以約束民眾落實垃圾分類，只要垃圾破袋稽查被抓到未做好垃圾分類，將對行為人開罰一千二百元到六千元不等，元旦首日，適逢星期日停收垃圾，以及今（二）日補假一天，清潔隊明天（三日）正常上班，將提早一個小時開始清運垃圾，宣告將嚴格執行開罰制度。

環保局長江培根分析，有開罰案例，資源回收成效相對好，去年埤頭鄉公所有開罰案例，全鄉資源回收執行率四五．八一％，比全縣平均值高了一．五七％。

市公所清潔隊表示， 垃圾破袋稽查重點，以社區和機關的子母車為主，去年以勸導為主，清潔人員收垃圾時，若發現民眾未做好分類，當場退回垃圾，分類完成後才會收運，宣導期已結束，一月一日起抓到就罰。

清潔隊發現，供應團體使用的子母車，垃圾分類做得比個人差，便當餐盒、飲料杯容器等可回收再利用的垃圾摻雜在一般垃圾中，造成垃圾量到達一定的減量瓶頸後，就降不下去，垃圾分類推動至今已十二年，分類情況反而不如一開始。

清潔隊指出，今後，民眾只要稽查被抓到未做好垃圾分類，連同沒做廚餘回收也一樣，一律依廢棄物清理法開罰，希望以此約束民眾從日常生活中落實垃圾分類。

根據統計，彰化市約廿三萬人，每天製造垃圾量達一百四十五噸、每天資源回收量僅約十噸。

廣告
  • 明天起，彰化市只要垃圾破袋稽查被抓到未做好分類，至少開罰一千兩百元。（記者張聰秋攝）

    明天起，彰化市只要垃圾破袋稽查被抓到未做好分類，至少開罰一千兩百元。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩

22日才登場 人潮已湧入嘉義縣太保市農會與市公所攜手舉辦「2017年花海節／太保熊幸福」，元月二十二日才要登場，目標是成為「金雞年」春節熱門…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈中部〉彰市明提早1小時清運 垃圾未分類開罰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.