〈中部〉營北里市集義賣 營收捐善團

2017-01-02

〔記者佟振國／南投報導〕迎接二○一七年，仁愛鄉清境農場按例於元旦清晨舉行升旗典禮，民眾頂著高山低溫熱情參與；泰雅渡假村首辦升旗典禮走可愛風，由幸福部落卡通明星陪伴遊客升旗；南投市營北里開心農場舉辦市集義賣，將營收捐給麻煩小天使協會，用愛溫暖新年第一天。

邁入二○一七年，南投縣官方昨未舉辦大型升旗活動，退輔會清境農場仍按例於清晨六時在國民賓館前舉辦升旗典禮，天色未亮，農場員工、滇緬義胞第二、三代及遊客不畏低溫參加，現場送出限量國旗圍巾。

泰雅渡假村也首度在園區舉辦升旗典禮，特別走可愛風，由幸福部落卡通明星阿泰、阿雅、波卡、泰魯、搗蛋鬼等人偶陪伴遊客升旗，並免費提供小國旗及原民披風，搭配上千住宿遊客帶動唱，場面熱鬧。

南投市營北里開心農場串連貓羅溪社區大學、中寮友善石虎等有機農作協會辦市集義賣，要將營收捐給麻煩小天使協會，用愛溫暖新年第一天。