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〈中部〉信義、仁愛花況冷 賞梅遊客失望回

2017-01-02

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕往年元旦起南投縣信義、仁愛鄉進入賞梅旺季，今年受暖冬影響，花況不如預期，信義鄉土場、烏松崙等主要賞梅區平均開花僅一至三成；仁愛鄉互助、新生村賞梅區狀況更慘，梅樹甚至還有綠葉，開花率不到一成，讓慕名而來的遊客失望，賞梅區不見人潮，想賺元旦連假觀光財的農民滿腹無奈。

往年十二月下旬至一月中旬為賞梅高峰，因近來天氣不夠濕冷，梅花花期延後，信義鄉的梅花平均只開了約三成，像台廿一線土場梅區，花況約一至三成，烏松崙有三成，同富村外坪頂因地勢較高，花況可達三至五成，本月八日就要舉辦「踏雪尋梅」活動，農民希望能有濕冷的天氣催化，讓梅花盛開。

仁愛鄉公所從去年十二月廿四日起至一月十五日，在互助、新生村梅園舉辦賞梅系列活動，也因梅花遲到，活動在幾乎看不到花的窘境下開幕，眼看過了一週，開花情形仍不理想，許多梅樹枝頭還有綠葉未掉光，昨天少數遊客慕名而來，還得在梅林間賣力尋找花朵，失望離開。

農民無奈表示，這個冬天不像冬天，現在還有人穿短袖Ｔ恤來賞梅，就知道這個元旦假期有多熱，到元月初仍無梅花可看，也是近幾年來少見，希望最近能有寒流報到，梅花可望在一週左右盛開，否則溫度降不下來，要看梅花盛開還得再等等。

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  • 少數慕名而來賞梅的遊客失望而歸。農民無奈說，從遊客都穿短袖來尋梅，可見今年天氣有多熱了。（記者佟振國攝）

    少數慕名而來賞梅的遊客失望而歸。農民無奈說，從遊客都穿短袖來尋梅，可見今年天氣有多熱了。（記者佟振國攝）

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