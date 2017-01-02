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〈中部〉台14甲迎曙光塞爆 15起事故

2017-01-02

4千輛湧入 員警忙疏導

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕塞車、車禍加髒亂等於跨年元旦連假後遺症？元旦三天連假，南投縣主要風景區熱鬧滾滾，仁愛鄉清境農場、合歡山的跨年、迎曙光，竹山鎮紫南宮發放招財錢母，日月潭國家風景區金龍山觀日出，都吸引大批人潮，各聯外道路大塞車，也讓疏導交通的員警忙得人仰馬翻。

據公路總局埔里工務段統計，跨年及元旦兩天上清境農場、合歡山的車輛分別有六千、四千輛，元旦凌晨起，台十四甲線清境至合歡山即湧現車潮，一路走走停停，遊客好不容易到了合歡山，但昆陽、武嶺停車場已停滿車輛，許多人塞在車陣中，只能下車就地看日出。

車流量大加上遊客徹夜慶祝，精神無法集中，也導致車禍頻傳，警方統計，台十四甲線從跨年夜至元旦中午發生十五起事故，所幸都是小擦撞或追撞，但已讓塞車狀況雪上加霜，直到昨天下午車流才逐漸疏解。

虎頭山觀景 忘帶垃圾走

埔里鎮虎頭山飛行傘起降場及觀景平台，民眾徹夜狂歡後留下大批垃圾，一早民眾上山看日出、雲海，也讓美景打折扣。

竹山鎮紫南宮元旦發放錢母，吸引信眾大排長龍索取，停車場上午九時已經客滿，擠不進去的車輛除前往周邊私人停車場外，就只能停在台三線路邊，道路兩旁停滿車子，台三線名竹大橋路段車陣綿延，疏導交通的警員忙得不可開交，有民眾車子停太遠，甚至走一、二公里才到達廟區，大呼吃不消。

日月潭國家風景區約有四千人湧入金龍山看日出，昨日上午轉往潭區景點旅遊，台廿一線九龍路口到水社路段成為交通瓶頸，短短一‧五公里，至少要開十多分鐘，環潭公路周邊停車場也是一位難求。國道三號竹山交流道車多壅塞，警方呼籲民眾可往南改行南雲交流道，避開車潮，再走國道北上，以節省行車時間。

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  • 埔里鎮虎頭山有美麗的雲霧景觀，但現場遺留的垃圾，大煞風景。（記者佟振國攝）

    埔里鎮虎頭山有美麗的雲霧景觀，但現場遺留的垃圾，大煞風景。（記者佟振國攝）

  • 竹山紫南宮元旦發放錢母，吸引爆量信眾排隊，聯外道路也出現車陣長龍。（記者劉濱銓攝）

    竹山紫南宮元旦發放錢母，吸引爆量信眾排隊，聯外道路也出現車陣長龍。（記者劉濱銓攝）

  • 清晨上合歡山迎曙光的車潮塞爆台14甲線，被塞在車陣中的遊客只能就地看日出。（記者佟振國攝）

    清晨上合歡山迎曙光的車潮塞爆台14甲線，被塞在車陣中的遊客只能就地看日出。（記者佟振國攝）

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台14甲迎曙光塞爆 15起事故

4千輛湧入 員警忙疏導塞車、車禍加髒亂等於跨年元旦連假後遺症？元旦三天連假，南投縣主要風景區熱鬧滾滾，仁愛鄉清境農場、合歡山的跨年、迎曙光，…

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