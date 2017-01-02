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寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
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〈中部〉嘉義報佳音 11元旦寶寶報到

2017-01-02

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕新年第一天，元旦寶寶報到！

天主教聖馬爾定醫院昨天接生四名元旦寶寶，一名男寶寶拔得頭籌，在凌晨一點四十七分經剖腹產下，另有一男一女經剖腹生產，一名女嬰則自然生產。剖腹生下女兒的黃太太說，沒想過特意選元旦生產，感到很意外，只要寶寶健康、一切都好。

在嘉義基督教醫院誕生的元旦寶寶也是二男二女，醫護人員好，第一個報到的新生兒在凌晨三點多誕生，重約三千五百公克，很健康，家長十分高興，聊到說不會刻意挑選出生時辰，順其自然。

大林慈濟醫院也有兩名元旦寶寶，男、女各一，組成個「好」字；嘉義長庚醫院則誕生一名元旦女寶寶，自然產。

石龜貓熊彩繪村 元旦健行送玩偶

〔記者廖淑玲／雲林報導〕貓熊來了！斗南石龜社區昨天舉辦元旦健行，社區扶老攜幼總動員，社區貓熊彩繪創辦人謝福地特別訂製八個大型貓熊玩偶，社區天后宮前供民眾拍照，主辦單位並分送小貓熊玩偶，陪伴大家迎接二○一七。未來這些貓熊玩偶會不定時、不定點出沒表演，盼能帶動地方產業發展。

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