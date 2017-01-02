〈中部〉嘉市路跑慶新年 嘉縣迎最美日出

2017-01-02

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義市元旦升旗暨國際獅子會慶百年路跑，昨早七點在市府前廣場舉行，上千名跑者在攝氏十四度氣溫下暖身，開跑七公里，活力迎接新年。

涂醒哲：鐵路高架將動工

市長涂醒哲致詞說，市政打底工作逐步展現成果，例如鐵路高架化經鴨子划水努力，今年底動工，向中央爭取降低地方自籌款五十五億元，與湖子內區段徵收案的開發金額相同，喜迎金雞年，不僅要聞雞起舞，更要帶領嘉義起飛。

國際獅子會300D1區嘉義地區十六分會也辦公益路跑，帶動眾運動風氣，活動盈餘援助世界展望會，除了事先報名者，也有參加升旗民眾加入。

張花冠：充滿希望的一年

嘉義縣長張花冠昨在阿里山日出音樂會場說，今年第一個清晨，以最溫暖的人情與最熱情的音樂，迎接全台灣最美的日出，會是充滿希望的一年。

每年都有許多遊客跨完年再衝上阿里山迎日出，上、下山車多，部分駕駛人體力不濟，交通意外頻傳，昨天就發生廿五起車禍，十三人受傷送醫，包括汽車不慎開入水溝、擦撞山壁、機車雙載自摔等。