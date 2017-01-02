〈中部〉西螺大橋迎曙光 雲林盼燈會成功
2017-01-02
〔記者陳燦坤／西螺報導〕雲林縣縣長李進勇與大批鄉親清晨聚集在曾是「遠東第一長橋」的西螺大橋，於震撼的太鼓聲中迎接二○一七第一道曙光，許下燈會圓滿成功的新年願望。
昨天清晨五點，西螺大橋前廣場就被人潮擠得水洩不通，跟著舞台演出人員一起跳熱身操，李進勇隨後與民眾在台灣燈會吉祥物「奇萌籽」帶領下走上西螺大橋，沿途還有小提琴伴奏，大霧籠罩的西螺大橋更添浪漫情趣。
李進勇等人鳴起汽笛，聲在空曠的濁水溪河床回溫，大家邁開腳步往橋面走，有的闔家出動，還有父母推著嬰兒車，慢慢抵達雲林與彰化交界的第十七座橋拱，曙光出現的前一刻，眾人打開光筆，高喊大橋迎晨曦，點亮濁水溪，在熱鬧的鼓聲中迎接二○一七雲林晨曦，群眾同時在橋上啟動手電筒筆，象徵照亮雲林，為來年帶來光明與希望。
李進勇：力推垃圾減量
李進勇與縣府主管揮手向濁水溪道早安，他說，新的一年裡，縣府團隊面對的挑戰相當多，垃圾問題更是迫在眉睫，將強力推動垃圾減量工作計畫，需要所有縣民共同配合，雲林雖然是農業縣，但絕對要做全台灣第一等的公民，化解包括垃圾問題等難題與困境。
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