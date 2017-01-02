〈中部〉蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦

2017-01-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第一家庭新年喜事臨門！蔡英文總統的哥哥蔡瀛政之女蔡世容，與嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森的兒子黃柏旗，愛情長跑六年，有情人終成眷屬，去年七月在美國登記結婚，今午在嘉義市耐斯王子大飯店宴請至親好友，親友都期待總統能到場祝福。

三十七歲新郎黃柏旗三歲時與哥哥隨父親黃俊森移居美國，先後從加州大學洛杉磯分校、南加州大學等校完成學業，現於華人集中區開眼科診所。新娘蔡世容則為藥師，是新郎加州大學洛杉磯分校學妹，小他四歲，當年蔡到黃的診所檢查眼睛、配隱形眼鏡，進而來電、相戀、結婚。

黃俊森說，柏旗跟世容交往期間都住在美國，但有四年光陰，世容在奧勒岡州攻讀藥劑系，柏旗週末從加州搭飛機往返，維繫戀情，雙方家長起初並不熟悉，也不知道世容的姑姑是蔡英文，約五年前才得知，蔡英文曾到地藏庵參拜，與他的父親、地藏庵故董事長黃英聰有一面之緣。

「跟親家很有緣份。」黃俊森說，北回化學公司董事長陳芳斌是好友，與蔡家也熟識，有意介紹蔡家雙胞胎姊妹給柏旗認識，聊到最後竟發現，要介紹的對象就是世容，陳芳斌因此成了新人的媒人。親家母的姊姊住在嘉市，這次婚禮主要宴請在台至親，菜色由飯店安排，唯一指定鮑魚，因為黃英聰生前，家中宴客絕不缺少這道菜色，孫子結婚一定要準備「阿公的最愛」！