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〈中部〉林內落羽松秘境 網友讚「偶像劇級」

2017-01-02

天氣轉冷，雲林縣林內鄉雲林農田水利會文物陳列館園區落羽松由綠轉紅，氣象萬千，與園區陳列古亭畚、牛車、水車等農村文物相互輝映，尤其園區內渠道兩側紅黃交錯落羽松排列，加上水車造景點綴，耀眼美麗，有網友封為「偶像劇」級落羽松秘境！（圖文：記者林國賢）

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  • 天氣轉冷，雲林縣林內鄉雲林農田水利會文物陳列館園區落羽松由綠轉紅，氣象萬千，與園區陳列古亭畚、牛車、水車等農村文物相互輝映，尤其園區內渠道兩側紅黃交錯落羽松排列，加上水車造景點綴，耀眼美麗，有網友封為「偶像劇」級落羽松秘境！（圖文：記者林國賢）

    天氣轉冷，雲林縣林內鄉雲林農田水利會文物陳列館園區落羽松由綠轉紅，氣象萬千，與園區陳列古亭畚、牛車、水車等農村文物相互輝映，尤其園區內渠道兩側紅黃交錯落羽松排列，加上水車造景點綴，耀眼美麗，有網友封為「偶像劇」級落羽松秘境！（圖文：記者林國賢）

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