〈中部〉西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛

2017-01-02

〔記者陳燦坤／西螺報導〕雲林西螺部分農地正值休耕期，田間栽種的綠肥油菜花綻放，形成壯觀花海，不少路過遊客駐足觀賞、拍照，成為地方旅遊亮點，而且「賞味期」只到春耕前，賞花要把握時機最後的一個月時間。

西螺部分農田會在春節後種一期稻作，休耕期間，許多農民會種油菜當綠肥，現在大片油麻菜綻放黃色花朵，放眼望去一大片花海，白粉蝶翩翩飛舞，襯著樸實的農舍，構成一幅幸福的田園畫面。

過去曾有農民栽種太陽麻當綠肥，卻發現容易招引斜紋夜盜蛾等害蟲，因此，多數農民休耕季節種油菜，灑下種子後不需用心看護，是土壤最佳守護者，黃色花海也賞心悅目，菜價高時也可摘來吃，一舉數得。