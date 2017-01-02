| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛

2017-01-02

〔記者陳燦坤／西螺報導〕雲林西螺部分農地正值休耕期，田間栽種的綠肥油菜花綻放，形成壯觀花海，不少路過遊客駐足觀賞、拍照，成為地方旅遊亮點，而且「賞味期」只到春耕前，賞花要把握時機最後的一個月時間。

西螺部分農田會在春節後種一期稻作，休耕期間，許多農民會種油菜當綠肥，現在大片油麻菜綻放黃色花朵，放眼望去一大片花海，白粉蝶翩翩飛舞，襯著樸實的農舍，構成一幅幸福的田園畫面。

過去曾有農民栽種太陽麻當綠肥，卻發現容易招引斜紋夜盜蛾等害蟲，因此，多數農民休耕季節種油菜，灑下種子後不需用心看護，是土壤最佳守護者，黃色花海也賞心悅目，菜價高時也可摘來吃，一舉數得。

廣告
  • 西螺田間油麻菜花期到來，放眼望去一片金黃色花海。（記者陳燦坤攝）

    西螺田間油麻菜花期到來，放眼望去一片金黃色花海。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
台14甲迎曙光塞爆 15起事故

4千輛湧入 員警忙疏導塞車、車禍加髒亂等於跨年元旦連假後遺症？元旦三天連假，南投縣主要風景區熱鬧滾滾，仁愛鄉清境農場、合歡山的跨年、迎曙光，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：〈中部〉西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.