〈中部〉花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩

2017-01-02

22日才登場 人潮已湧入

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市農會與市公所攜手舉辦「2017年花海節／太保熊幸福」，元月二十二日才要登場，目標是成為「金雞年」春節熱門遊憩景點，但受暖冬影響，七彩花況已經令人目不暇給，吸引大批觀賞人潮，農會總幹事黃麗貞昨天緊急呼籲，遊客千萬不要闖進花田或摘花，希望共同守護花海美景。

來自台南市新營區的黃姓遊客盛讚，太保花海是她看過最漂亮的花田，而且這裡是有機栽培區，空氣感覺更清新，相當適合親子出遊；嘉義市陳姓遊客也說，太保花田交通便利，波斯菊色彩鮮艷，令人流連忘返。

黃麗貞說，位於高鐵大道旁的太保市第二有機園區，每年二期稻作收割後，農會都會補助油菜花、波斯菊等種子，供農友種植，開花之後，除供觀賞，還可做為綠肥，為一期稻作提供必要的養分。

將有觀景台 三樓高俯瞰

今年太保花海節預計二十二至三十一日金雞年春節期間舉行，廣達二十五公頃七彩花田中，還會有利用稻草等媒材做成的裝置藝術，並首度搭建三樓高的觀景台，讓遊客居高臨下欣賞花海。

籲遊客自律 別亂入摘花

距活動登場還有半個多月，但因為天氣暖和，波斯菊已提早綻放，非常壯觀，不少人先睹為快，卻有部分缺乏公德心的人跑到田裡取景，導致花卉遭到踩踏枯萎，甚至有人摘花，農會籲請遊客克己自律，並記得將垃圾帶走，共同維護美麗花田。