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〈南部〉募資買魚助漁民 學甲3千尾台灣鯛免費送

2017-01-01

〔記者楊金城／學甲報導〕台灣鯛價格慘跌又滯銷，台南市虱目魚養殖協會、學甲食品和南市議員謝財旺募資向養殖漁民購買三千多台斤台灣鯛，昨天在學甲免費送給民眾，每人二尾，有一千五百人高興地拿到台灣鯛回家加菜，台灣鯛完送一空。

謝財旺說，台灣鯛價格慘跌，養殖漁民賠錢又賣不出去，真是苦哈哈，因此募資買魚，以每台斤廿元價格向漁民購買三千多台斤，在二○一六年最後一天送魚給民眾，祝福新年快樂，年年有餘，另方面以此提醒政府重視並解決台灣鯛目前的困境。

昨天下午二點半起，免費的台灣鯛在謝財旺學甲服務處發送，每尾台灣鯛重量都有一台斤以上，十分肥美，吸引民眾排隊領取，學甲警分局還派員維護秩序，免得影響交通。

前議長李全教和學甲食品董事長王文宗、謝財旺都到場送魚給民眾，謝財旺說，台灣鯛目前價格一台斤在十七、八元左右，比養殖成本還低六、七元，更慘的是漁民賠錢又賣不出去，希望免費送魚稍解漁民的賣壓，也藉此提醒政府要想辦法解決台灣鯛價跌滯銷問題。

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  • 台灣鯛非常肥美，可惜價跌滯銷。 （記者楊金城攝）

    台灣鯛非常肥美，可惜價跌滯銷。 （記者楊金城攝）

  • 民眾排隊領取台灣鯛，學甲警分局還派員維護秩序。（記者楊金城攝）

    民眾排隊領取台灣鯛，學甲警分局還派員維護秩序。（記者楊金城攝）

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