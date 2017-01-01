〈南部〉浪子回頭行善 跑4都送街友冬衣
2017-01-01
〔記者洪臣宏／高雄報導〕「阿裕」（化名）當八家將時打架鬧事，也當過酒店圍事，不過，去年他帶著「一群工人」連跑台北、台中、台南及高雄四都，為街友送上禦寒衣物、熱食。阿裕說，他出身中低收入家庭受過白米濟助，「我永遠記得一包白米度過一個月的生活。」
阿裕帶員工街頭送暖
卅五歲的阿裕是台積電外包商，從去年十二月十五日起，帶著旗下八名工人跑了台北、台中、台南及高雄，在凌晨一、兩點最冷冽時刻，將每件一千七百元外套、熱食交到街友手中。
在台中公園遇到了玖壹壹樂團成員洪春風，要求跟偶像合影，洪得知善行後PO上IG，讚說：「你們辛苦了，有你們真好！」獲得近三萬人按讚。他們也碰到熱心警察，帶領進入最複雜區域。
在沒有任何資訊下，他們先向朋友、警察局、遊民收容中心打聽各市街友聚集地點，下工後帶著滿車外套直奔當地，熱食就地在超商購買。他們看到有些街友衣著單薄，心裡想著「幸好我們來了」，目睹卅多個廿至卅歲年輕人流浪街頭，內心更是震撼。
阿裕說，他曾捐贈白米給宮廟發放，但他不信任慈善機構，才想帶著員工去看看台灣社會另一個面貌，把物資送給真正需要的人。他公布決定時，員工都不想去，完成後卻對他說：「謝謝老闆給了省思機會。」「下次去育幼院！」阿裕又向員工許下新年願望，這次大家都不想缺席。
很難想像阿裕年少荒唐，國中時就曾經驚動高市少年隊進入校園，一度混跡江湖，廿七歲時因緣際會接觸到營造工程而創業。他說，從小家境不好受過別人幫助，稍有能力後想為社會盡棉薄之力，並翻轉大家對工人的刻板印象。
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