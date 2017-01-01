〈南部〉龍崎圖書館整修 變得溫馨明亮

2017-01-01

〔記者林孟婷／龍崎報導〕有廿七年歷史的龍崎區圖書館，雖然設備老舊，空間不好，但受惠於台南市「公車輕旅行」的帶動下，因圖書館周邊有知名觀光景點，使得到館人數也增多，為因應民眾需求，圖書館進行整修後在昨天啟用，有如新的圖書館再出發。

龍崎圖書館周邊景點有虎形山公園、竹炭故事館，每到假日遊客增多，到圖書館的人數也變多了，原館內空間設置不符時下需求。

龍崎區公所爭取台南市文化局「打造書香大台南」計畫補助四百廿萬元，辦理龍崎區圖書館改善工程，歷時一年完工，全館採分齡、分眾的空間規劃，使館內動線流暢，空間配置通透明亮，提供民眾溫馨舒適的閱讀氛圍。

公所昨天為圖書館舉辦「閱讀環境優質化工程」啟用典禮，除有祥獅獻瑞、絲竹迎賓等活動演出慶賀外，館內英語學習專區、館藏特色攝影書展及電影播放也讓人讚不絕口。為鼓勵閱讀，圖書館也推出借書集點、到館辦證即可獲贈圖書館專屬閱讀袋等小禮物。