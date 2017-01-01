〈南部〉彩虹台南遊行 千人上街相挺

2017-01-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕聲援同志婚姻平權，台南環保、性別、藝文團體「能盛興工廠」昨再發起「彩虹台南遊行」，並在市議會廣場前遞交陳情書，由民政局長陳宗彥代表接受。陳宗彥說，市長賴清德已明確宣示表達開放包容的立場，相關立法尚待立委們努力；但因地方總預算案已完成審議，對於聯合婚禮及編列彩虹活動日經費，將會轉達市府再研議。

遊行隊伍從水萍塭公園出發，沿路以嘉年華歡樂方式舞動鼓音，至少有上千人參加，不乏媽咪推著嬰兒車的親子家庭，希望凝聚大家溫暖、堅定的力量，讓大眾互相理解，彼此尊重，呼籲市府有義務及能力，讓台南成為性別更友善的城市。

能盛興工廠指出，雖然婚姻平權法案已送出立法院委員會進入黨團協商，但妥協後的版本仍無法將同性婚姻視為民法同等的保障範圍，也排除了少數族群的權益，因此重新聲明「拒絕假友善，落實真平權」，籲請委員不要退讓！

他們也呼籲台南市跟進其他縣市性別友善政策，如目前台北、高雄均已編列同志公民運動日經費，而台北、桃園、台中已開放同性伴侶參加聯合婚禮，盼望在中央立法保障同志權益之前，地方政府也能盡己之力聲援支持。