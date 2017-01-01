〈南部〉台南勁歌熱舞瘋跨年 20萬人同聲倒數
2017-01-01
〔記者林孟婷／台南報導〕2017台南心時代跨年晚會昨晚在高鐵台南站前廣場登場，由綜藝天王胡瓜領軍，帶領Janet、浩角翔起、白家綺等人主持，多位藝人在台上熱力四射的演出，炒熱迎接新年的歡樂；因逢假日加上天氣好，市府估算參加跨年晚會的人數破廿萬人次。
胡瓜主持 尖叫聲不斷
台南跨年晚會由胡瓜帶領Janet、白家綺等主持群，一開場就與「我的老師叫小賀」劇組人員，為台南跨年特別帶來一段大型開場舞蹈，讓台下觀眾瘋狂尖叫聲四起。
隨後男藝人「小鬼」黃鴻升接棒開唱，台下民眾拿起螢光棒、氣球棒瘋狂搖晃。二度在南部參與跨年的藝人團體「浩角翔起」則是特別設計一段組曲，並有十六位舞者大陣仗演出，讓台南跨年晚會high到爆。
主辦單位也在觀眾區拋下兩顆大型氣球，現場民眾跟著台上音樂、推動著大氣球，現場氣氛嗨翻。
台南跨年晚會此次邀請藝人韋禮安、李玉璽、黃鴻升、SpeXial等人接力演出，並有宅男女神郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜等人。此次還特別安排台語四小天王天后許富凱、曹雅雯、郭婷筠、蔡佳麟合體演唱。
陳金鋒、滅火器壓軸
跨年晚會倒數壓軸則是由台南市長賴清德與巨砲陳金鋒、滅火器樂團與民眾一同見證倒數，讓現場民眾感受一場熱血沸騰的跨年晚會；倒數後則由SpeXial接力嗨唱，為晚會畫下完美的句點。
市府在晚會中舉辦「台南購物節」摸彩活動，準備市價百萬汽車、機車、台南大阪、台南香港等來回機票，讓民眾在新年將大獎抱回家。
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