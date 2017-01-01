〈南部〉《觀察筆記》誓師

2017-01-01

曙光躍上稜線，大地分明。

新年以壯闊開朗的姿勢在中央山脈宣告出發，一片的翠綠中映現著金黃，耀眼的穿透山陰的幽微處，視野漸漸地宏觀起來。

眼睛裡的餘光也浮動著太陽的魅力，有晶瑩閃亮的露珠，那是朝露，清晨的溫度差別下的傑作，大自然的表演，細細的觀賞，流光在裡頭閃動，稍縱即逝。

所以「譬若朝露」的形容，時間的剎那，金剛經說「如露亦如電」，生命在宏觀的年歲中只是露水般的短暫，一轉身，化做山嵐的輕飄，淡淡浮蕩人間，想要停駐，卻隨風消逝，還留的只是悵惘。

每一個年頭都曾經在曙光中立誓，雄壯真誠的向天地告白；這是今年的誓師，要征服直面而來的苦厄、困頓與洶湧的挑戰。

站立山峰，回望過去日子遠去，聽見蕭蕭班馬鳴叫，是憂傷的道別，新歲開始！（資深記者黃明裕）