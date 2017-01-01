〈南部〉美濃好豆季 逾千人彎腰搶摘

2017-01-01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼超人氣的「白玉蘿蔔季」和「橙蜜番茄季」活動後，高市府和美濃區農會去年度推出「美濃好豆季」，提供毛豆田讓企業及民眾認股。昨首日開園採毛豆，吸引逾千人參加，綠油油的毛豆田裡，大人小孩紛紛彎腰摘豆，成為今年跨年最新體驗。

農業局長蔡復進表示，台灣各類大豆製品的原料大多仰賴進口，高市為復興本土雜糧，輔導美濃農會以契作方式復耕雜糧，透過「美濃好豆季」作為一個起點，將持續擴大本土雜糧耕作面積，降低對進口品的依賴。

美濃擁有全國最大的農業生產專區，面積達一千四百公頃，每年創造的農業產值超過十億。而首屆好豆季以「吃好豆、愛自己、愛土地、愛台灣」的精神，讓民眾親自下田採摘毛豆體驗食農教育，更讓民眾感受國產優質雜糧的美味口感。

去年種植的毛豆品種包括「高雄九號」及「高雄十一號」，其中高雄九號是日本人的最愛、屢屢創造台灣銷日奇蹟的綠金品種；而高雄十一號則是高雄區農業改良場歷經十年選拔出具淡淡芋香的品種，吃過的都會豎起大拇指。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，「美濃好豆季」連續兩天在美濃朝天五穀宮附近農地舉行，除了股東會外，也開放一般民眾下田採收毛豆，再用秤重方式計價，同時還有豆豆料理示範品嚐、大地遊戲和節目表演等。活動相關訊息請搜尋網站：美濃好豆─瀰濃山下（http://www.minung.com.tw/）。