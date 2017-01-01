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〈南部〉歡送2016 西灣夕照大船相映

2017-01-01

〔記者張忠義、葛祐豪、劉禹慶／綜合報導〕告別二○一六年最後一抹夕陽，高雄市觀光局昨天在西子灣舉辦歡送夕陽音樂會，期待喚起大家對「西灣夕照」美景的印象，每年都來西子灣歡送夕陽、迎接新年。

揮別連日陰霾天氣，高雄昨天放晴，觀光局特別邀請新古典室內樂團，傍晚時分在西子灣觀景平台舉辦歡送夕陽音樂會。

根據中央氣象局資訊，二○一六年台灣本島最後一道夕陽在傍晚五點二十五分，由西子灣沉入海洋，不過因雲層太厚，昨天夕陽提早七分鐘「收工」，觀光局長曾姿雯在夕陽即將沉入大海瞬間，帶領大家一起倒數，對二○一六年的最後一抹夕陽，大聲說出感謝。只見金黃太陽慢慢落入海平面，成為天際紅霞，搭配進出港大船，構成台灣最著名的「西灣落日」景觀，吸引許多民眾趕來拍照留念。

曾姿雯強調，西子灣夕陽是全台十大夕陽美景之一，期待藉此活動，讓歡送「西灣夕照」成為民眾每年固定活動，一起來西子灣歡送夕陽、迎接新年。

離島澎湖昨天也送別二○一六年全台最後一道夕陽，吸引三百多位遊客搭乘立榮專機抵澎，縣府規劃迎接二○一七年第一道曙光三部曲，但因天公不作美，雲層過低無法看到夕陽西下的美景，卻無損現場熱鬧氣氛；晚間則在澎湖縣政府廣場舉行跨年晚會，揮別舊年迎接新年。

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  • 金黃太陽慢慢落入海平面，搭配大船進港，構成台灣最著名的「西灣落日」景觀。（記者張忠義攝）

    金黃太陽慢慢落入海平面，搭配大船進港，構成台灣最著名的「西灣落日」景觀。（記者張忠義攝）

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