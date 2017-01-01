〈南部〉恆春五方土地公廟 獻樂迎新年

2017-01-01

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕跨年不只參加晚會及迎曙光，臺中海線社區大學結合五福國樂廟口文化表演團，今年選擇從臺中市到恆春半島，進行五方土地公的獻樂慶新年，兩天內挑戰在五間土地公廟演奏美妙國樂，吸引遊客駐足聆聽。

這項空前的新年活動，首度有團體將恆春半島古傳的中央恆春郡福德宮、東方茶山福德宮、國境之南鵝鑾鼻保安宮、西岸關山高山巖福德宮與北方車城福安宮等五方土地公結合，不少居民才知道恆春半島五個方位都有土地公大廟。

「冥冥中神明牽線，沒想到竟首開先例。」促成這項創舉的樂團成員琵琶老師尤玉俞說，從小就在高山巖福德宮附近長大，出嫁後定居臺中港後有緣學習琵琶，目前是台中港絲竹樂團和大甲國樂團的琵琶首席，去年農曆春節前，突然夢見家鄉土地公，託夢希望她帶團返鄉獻樂，她決定不負土地公所託。