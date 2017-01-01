〈南部〉萬丹飯湯比賽 新庄村連莊

2017-01-01

〔記者葉永騫／萬丹報導〕飯湯要好吃，湯頭要用心、食材要新鮮，蟬連屏東縣萬丹鄉飯湯比賽冠軍的新庄村大廚簡秀娥說，這就飯湯好吃的祕訣。

萬丹鄉昨天起連續兩天在萬丹公園舉行紅豆牛奶節活動，昨天舉辦社區踩街，縣長潘孟安參加時大口吃紅豆餅、紅豆牛奶並品嚐特色的古早味飯湯，豎起大姆指連連說讚。

活動中也進行古早味飯湯比賽，全鄉各社區全體動員各煮了一百五十份的飯湯，由新庄社區蟬連冠。

新庄社區大廚簡秀娥表示，飯湯要煮的好吃，湯頭最重要，她用大骨煮製了四到五個小時後，再加入新鮮的鮪魚、大蝦、魚丸、小卷等共十八味，讓飯湯香濃可口；新庄村長蔡昭輝說，社區民眾團結一致努力做好一件事，就是致勝的關鍵。